Врачи извлекли из тела пострадавшей в Керчи болт и гвоздь
Столичные врачи показали извлечённые из тела пострадавшей при трагическом инциденте в техникуме Керчи девушки болт и гвоздь. Пациентка была прооперирована в медколледже имени Вишневского в Москве.
На обнародованном в Сети фото запечатлены лежащие на куске бинта болт, гвоздь и обломок ещё какого-то металлического предмета. Всё это было извлечено из тела потерпевшей при трагедии в Керчи.
Из 68 пострадавших в керченском колледже 9 пациентов, чье состояние было особенно тяжелым, были оперативно транспортированы для лечения в столицу.
На обнародованном в Сети фото запечатлены лежащие на куске бинта болт, гвоздь и обломок ещё какого-то металлического предмета. Всё это было извлечено из тела потерпевшей при трагедии в Керчи.
Из 68 пострадавших в керченском колледже 9 пациентов, чье состояние было особенно тяжелым, были оперативно транспортированы для лечения в столицу.
Происшествия
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:15