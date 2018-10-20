Агата Муцениеце показала в Instagram фото Павла Прилучного с дочерью на плечах

Агата Муцениеце поделилась с фолловерами фотоматериалами с семейной осенней прогулки. Помимо снимка с подросшей дочерью, взобравшейся на плечи к отцу, артистка разместила в Instagram кадр, на котором запечатлён её супруг с Мией и старшим 6-летним братиком Тимофеем. На фото родные для актрисы люди шагают по парку, усыпанному пожелтевшей листвой.Десятки тысяч подписчиков Агаты Муцениеце поставили фотографиям семейной идиллии отметки «Мне нравится». В комментариях они выразили радость в связи с тем, что в семье у актрисы царит полный лад и гармония.