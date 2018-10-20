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Агата Муцениеце показала в Instagram фото Павла Прилучного с дочерью на плечах

Актриса Агата Муцениеце показала в Instagram фото мужа Павла Прилучного с дочерью Мией на плечах. 3 марта малышке исполнится 3 года.

Агата Муцениеце показала в Instagram фото Павла Прилучного с дочерью на плечах

Агата Муцениеце поделилась с фолловерами фотоматериалами с семейной осенней прогулки. Помимо снимка с подросшей дочерью, взобравшейся на плечи к отцу, артистка разместила в Instagram кадр, на котором запечатлён её супруг с Мией и старшим 6-летним братиком Тимофеем. На фото родные для актрисы люди шагают по парку, усыпанному пожелтевшей листвой.

Агата Муцениеце показала в Instagram фото Павла Прилучного с дочерью на плечах

Десятки тысяч подписчиков Агаты Муцениеце поставили фотографиям семейной идиллии отметки «Мне нравится». В комментариях они выразили радость в связи с тем, что в семье у актрисы царит полный лад и гармония.



 
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ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 07:00

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