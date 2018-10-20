Lamborghini создала первый в истории бренда гибридный суперкар Unico





Силовой агрегат авто состоит из 12-цилиндрового V-образного ДВС на 789 лошадиных сил. Он сопрягается с электродвигателем на 49 «лошадей». Итальянский производитель собирается выпустить модель ограниченным тиражом - 63 экземпляра. Каждый болид расценивается в $2 500 000. Дизайн гибридной версии создадут по мотивам прототипа Terzo Millennio, который представили широкой публике в прошлом году. Объем камеры сгорания основного агрегата составляет 6,5 литра. Первые транспортные средства клиентам начнут поставлять уже во второй половине следующего года.Группа специалистов создавала концептуальный прототип Terzo Millennio совместно с Массачусетским технологическим институтом Соединённых Штатов. По словам конструкторов, гиперкар обладает электрической силовой установкой. В движение автомобиль приводит комплект «инновационных суперконденсаторов».