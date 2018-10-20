Памела Андерсон повредила ногу на съёмках шоу «Танцы со звёздами»

Памела Андерсон разместила в соцести фотокадр, на нём она запечатлена на диване с обтянутой бандажом ногой. Рядом расположены костыли, поскольку без них 51-летняя актриса не может безболезненно передвигаться.Instagram-подписчики Памелы Андерсон обеспокоились за своего кумира и в комментариях пожелали звезде «Спасателей Малибу» скорейшего выздоровления. Они выразили надежду, что модель не пропустит участие в «Танцах со звёздами» из-за травмы.