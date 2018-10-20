Адвокат: «Суд снял все обвинения с Виталины Цымбалюк-Романовской»





Адвокат Лариса Широкова рассказала, что Московский Районный суд снял обвинения с ее клиентки Виталины Цымбалюк-Романовской. 19 октября было вынесено окончательное решение, поскольку в ее действиях суд не увидел корыстных мотивов. На протяжении года Широкова представляла интересы Виталины Цымбалюк-Романовской и трижды доказывала, что все обвинения со стороны Армена Джигарханяна в адрес ее клиентки – клевета.Делить совместное имущество враждующим супругам придется за пределами зала суда.