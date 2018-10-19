Татьяна Африкантова хочет забрать у Андрея Чуева деньги своей дочери Марины.





Одной из самых странных пар на скандальном телепроекте "Дом-2" были Андрей Чуев и Марина Африкантова. Многие говорили, что взрывной Андрюша не подходит такой спокойно-холодной Марине.После того, как молодые люди расстались, Чуев отказался возвращать ей деньги, которые когда-то одолжил. Парень сослался на то, что тратили деньги они сообща, а значит, деньги общие.Сначала Африкантова пыталась вернуть денежки и даже угрожала бывшему любовнику, но потом плюнула и смирилась с мыслью, что Чуев долг ей возвращать не будет.Хоть блондинка махнула на всё рукой и отказалась искать правду в этом деле, её бойкая мать Татьяна Владимировна рук опускать не собирается. Сегодня появилась информация, что Африкантова-старшая связалась с хорошим юристом и намерена призвать Андрюшу к ответу.Татьяна Владимировна уже заявила, что адвокат имеет все доказательства, и Чуев будет вынужден вернуть деньги ее дочери. Также мама Марина сказала, что молодой человек ещё и заплатит судебные издержки.