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Презентованы три бюджетных IPS-монитора AOC V2 Series

Разработчики презентовали бюджетные IPS-мониторы AOC V2.Три устройства могут похвастаться наличием IPS-матрицы, форматом Full HD и условно-безрамочным исполнением.

Презентованы три бюджетных IPS-монитора AOC V2 Series

Серия включает 3 модели: 22V2H, 24V2H, 27V2H с диагональю на 22, 24, 27 дюймов. Во всех случаях частота обновления составляет 75 Гц. В свою очередь, углы обзора по вертикали и горизонтали составляют 178 градусов. Время отклика мониторов составляет 5 мс. Производитель заявил следующую динамическую контрастность: 20 000 000:1. Аналоговый порт D-Sub и цифровой интерфейс HDMI предусмотрены, чтобы подключить источники сигнала. Панели оформлены в безрамочном дизайне.

Новые версии поддерживают современную систему AMD FreeSync, которая обеспечивает синхронизацию частоты сменяющихся кадров между монитором, а также графической картой. Этим обеспечивается повышение качества игрового процесса.

Приём заказов на современные мониторы версии AOC V2 Series стартовал. Модели 22V2H, 24V2H, 27V2H расцениваются в 100, 130, 170 долларов соответственно.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:00

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