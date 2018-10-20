Презентованы три бюджетных IPS-монитора AOC V2 Series





Серия включает 3 модели: 22V2H, 24V2H, 27V2H с диагональю на 22, 24, 27 дюймов. Во всех случаях частота обновления составляет 75 Гц. В свою очередь, углы обзора по вертикали и горизонтали составляют 178 градусов. Время отклика мониторов составляет 5 мс. Производитель заявил следующую динамическую контрастность: 20 000 000:1. Аналоговый порт D-Sub и цифровой интерфейс HDMI предусмотрены, чтобы подключить источники сигнала. Панели оформлены в безрамочном дизайне.Новые версии поддерживают современную систему AMD FreeSync, которая обеспечивает синхронизацию частоты сменяющихся кадров между монитором, а также графической картой. Этим обеспечивается повышение качества игрового процесса.Приём заказов на современные мониторы версии AOC V2 Series стартовал. Модели 22V2H, 24V2H, 27V2H расцениваются в 100, 130, 170 долларов соответственно.