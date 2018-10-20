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Продюсер "Муз-ТВ" Арман Давлетьяров стал отцом в пятый раз

Арман Давлетьяров, возглавляющий канал «Муз-ТВ», стал отцом в пятый раз. Радостной вестью 48-летний музыкальный продюсер поделился с фолловерами в Instagram.

Продюсер "Муз-ТВ" Арман Давлетьяров стал отцом в пятый раз

«У нас в семье родился мальчик! Я благодарен Всевышнему и моей жене за подаренное счастье!» – выразил эмоции в посте к фото с возлюбленной Арман Давлетьяров. Младшего братика, имя которого медиаменеджер пока не обнародовал, обрели три старших сына супругов и дочь.

Instagram-подписчики музыкального продюсера в комментариях выразили радость в связи с тем, что он стал отцом в пятый раз. Поклонники считают своего кумира образцовым семьянином и примером для подражания. Некоторые из фанатов даже назвали Давлетьярова и его жену «героями».

Продюсер "Муз-ТВ" Арман Давлетьяров стал отцом в пятый раз

Известно, что во взаимоотношениях супругов не всегда царили лад и полная гармония, однако они смогли проявить мудрость и толерантность и преодолеть семейные кризисы, оставаясь вместе и в горестях, и в радостях.



 
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ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 04:00

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