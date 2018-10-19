Экс-участница «Дома-2» Либерж Кпадону из-за болезни не может иметь детей

«Энергетики просто не могли вывести из моей крови… Просто кошмар! К сожалению, этими напитками я сожгла себе весь желудок… Теперь я даже не знаю, сколько времени мне нужно, чтобы это вылечить», - призналась Либерж.

«Дай Бог, что к 34—35 годам я всё же буду иметь ребёночка», - сообщила Кпадону.





Однако самое печальное в этой истории то, что на ближайшие несколько лет ей придется забыть о беременности. Бывшая звезда телестройки рассказала, что в следующем году планировала рожать. Хотела привести здоровье в порядок, начать питаться правильно, однако теперь на это все у нее уйдет 2-3 года.Стоит отметить, что на данный момент ее уже выписали из клиники. За то время, что девушка там пробыла, она прошла все необходимые обследования и даже успела немного улучшить свое самочувствие, поэтому операцию, о которой она говорила ранее, делать не пришлось.Впрочем, даже несмотря на это, теперь у Либерж пожизненная диета. Ей придется навсегда отказаться от фастфуда и энергетиков, а также с осторожностью употреблять целый список других продуктов, которые она любит.