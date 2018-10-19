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Экс-участница «Дома-2» Либерж Кпадону из-за болезни не может иметь детей

Несколько дней назад бывшая участница телепроекта «Дом-2» Либерж Кпадону была экстренно госпитализирована в одну из больниц Москвы. Из-за неправильного питания и употребления энергетических напитков у девушки воспалился панкреатит.

«Энергетики просто не могли вывести из моей крови… Просто кошмар! К сожалению, этими напитками я сожгла себе весь желудок… Теперь я даже не знаю, сколько времени мне нужно, чтобы это вылечить», - призналась Либерж.

Экс-участница «Дома-2» Либерж Кпадону из-за болезни не может иметь детей

Однако самое печальное в этой истории то, что на ближайшие несколько лет ей придется забыть о беременности. Бывшая звезда телестройки рассказала, что в следующем году планировала рожать. Хотела привести здоровье в порядок, начать питаться правильно, однако теперь на это все у нее уйдет 2-3 года.

«Дай Бог, что к 34—35 годам я всё же буду иметь ребёночка», - сообщила Кпадону.

Стоит отметить, что на данный момент ее уже выписали из клиники. За то время, что девушка там пробыла, она прошла все необходимые обследования и даже успела немного улучшить свое самочувствие, поэтому операцию, о которой она говорила ранее, делать не пришлось.

Впрочем, даже несмотря на это, теперь у Либерж пожизненная диета. Ей придется навсегда отказаться от фастфуда и энергетиков, а также с осторожностью употреблять целый список других продуктов, которые она любит.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:09

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