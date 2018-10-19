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Версия: «Керченский стрелок» изготовил бомбу из снаряда времён ВОВ

Следствие рассматривает как одну из возможных версий, что «керченский стрелок» изготовил свою бомбу из снаряда времён ВОВ. На данный момент специалисты ещё не завершили экспертизу взорванного им устройства.

Версия: «Керченский стрелок» изготовил бомбу из снаряда времён ВОВ

В пользу описанной выше версии говорит возможное наличие в Керчи и вокруг города мест, где до сих по находят снаряды времен Великой отечественной войны. Фрагменты этих старых боеприпасов учащийся техникума и мог использовать для изготовления бомбы, предполагают некоторые эксперты.

Также известно, что при невысоком достатке семьи 18-летнего «керченского стрелка» у него в доме имелся дорогостоящий оружейный сейф.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 17:55

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