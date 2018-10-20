АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Оно" и "Мстители": Названы главные кинопремьеры 2019 года
EUR 75.32 USD 65.81
Курс валют на 20.10.2018

Дмитрий Маликов рассказал новорожденному сыну о музыкальных стилях

Известный российский певец Дмитрий Маликов в своем микроблоге Instagram опубликовал видеоролик, где пытается рассказать своему подросшему сыну, какие бывают стили в музыке. Поклонники артиста засыпали его восхищенными комментариями.

Дмитрий Маликов рассказал новорожденному сыну о музыкальных стилях

Известный певец Дмитрий Маликов недавно публиковал в Instagram, как держит на руках новорожденного сына Марка. Теперь же он поделился с подписчиками видеороликом, в котором рассказал уже подросшему мальчику, какие бывают стили в музыке,. При этом музыкант аккомпанировал себе на пианино. Маликов сначала сыграл одно из произведений Петра Чайковского «Октябрь», и, сетуя, что важно разнообразие, громко и активно стал играть знаменитую «Мурку».

Читатели блога певца засыпали его восхищенными комментариями, оценив старания с юмором подходить к обучению сына музыке. Однако многие посоветовали отдать предпочтение классической музыке, поскольку классика наиболее благотворно влияет на формирование музыкального вкуса.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 01:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Тинькофф банк» стал вендором Единой
Дмитрий Маликов рассказал новорожденному сыну о
В Китае из глаза младенца извлекли 11 живых червей
Компания Apple показала два рекламных видеоролика
Ученые: Употребление марихуаны повышает риск
Ученые впервые собрали полноценный пищевод из
"Наступил кризис": Светлана Бондарчук назвала
Экологи: Деятельность людей уничтожает старейший
Меган Маркл зарабатывала деньги на сборе мусора
Невеста Тимати Анастасия Решетова опровергла
Российский физик рассказал, как на самом деле
Audi представит в Лос-Анджелесе электрический
Евгений Ромашов призывает зрителей «Дома-2»
В «АвтоВАЗе» намерены открыть 1000 вакансий в
Ольга Бузова хочет помочь парню, который защитил
Мария Порошина в Instagram показала круглый живот
Алена Водонаева с двумя мужчинами смотрела
Компания ASUS объявила старт предзаказов на
В Китае в бассейн с голодными акулами упала
Виктория Романец созналась в приёме
Врачи извлекли из тела пострадавшей в Керчи болт
Певица Сюзанна Варнина объявила о разводе с мужем
Ученые не смогли решить парадокс существования
В России более 100 автомобилей Mercedes-Benz
Татьяна Африкантова хочет забрать у Андрея Чуева
Ученые обнаружили тайное значение тонкой талии
Экс-участница «Дома-2» Либерж Кпадону из-за
Версия: «Керченский стрелок» изготовил бомбу из
Дочь Брюса Уиллиса раскритиковали за неудачный
Валентин Коробков сообщил, что Дениса Лебедева и
Просмотреть все новости