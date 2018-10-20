Дмитрий Маликов рассказал новорожденному сыну о музыкальных стилях

Известный певец Дмитрий Маликов недавно публиковал в Instagram, как держит на руках новорожденного сына Марка. Теперь же он поделился с подписчиками видеороликом, в котором рассказал уже подросшему мальчику, какие бывают стили в музыке,. При этом музыкант аккомпанировал себе на пианино. Маликов сначала сыграл одно из произведений Петра Чайковского «Октябрь», и, сетуя, что важно разнообразие, громко и активно стал играть знаменитую «Мурку».Читатели блога певца засыпали его восхищенными комментариями, оценив старания с юмором подходить к обучению сына музыке. Однако многие посоветовали отдать предпочтение классической музыке, поскольку классика наиболее благотворно влияет на формирование музыкального вкуса.