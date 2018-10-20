В Китае из глаза младенца извлекли 11 живых червей
В Китае медицинские специалисты извлекли из глаза младенца 11 живых паразитов (червей). Инцидент произошёл в центральной китайской провинции Шэньси в городе Сиань.
В Сети выложили соответствующее видео. Пятимесячного мальчика в городскую центральную больницу принесла его мама. Она заметила, что малыш постоянно трет глаз. Врачи внимательно осмотрели китайского ребёнка. В ходе осмотра медицинские специалисты на поверхности глазного яблока, а также под нижним веком мальчика обнаружили многочисленные нематоды. Врачи при помощи щипцов удалили из глаза пациента 11 паразитов. Данная операция длилась 21 минуту. Извлеченные круглые черви отправили в лабораторию, чтобы выяснить природу инфекции.
В настоящее время ребёнок находится в больнице. Китайские врачи поставили ему диагноз «телязиоз». Речь идёт о поражении глаза круглыми червями, относящимися к виду Thelazia callipaeda. Данную инфекцию можно наблюдать у кошек, собак, а также людей. По словам матери мальчика, она не держит дома каких-либо животных, однако видела, как её ребенок общался с соседскими питомцами.
Нематода вида Thelazia callipaeda была впервые обнаружена в 1910 году в КНР в глазу у собаки. Личинки данного червя, как правило, заносятся в область глаз мухой Phortica variegata.
В Сети выложили соответствующее видео. Пятимесячного мальчика в городскую центральную больницу принесла его мама. Она заметила, что малыш постоянно трет глаз. Врачи внимательно осмотрели китайского ребёнка. В ходе осмотра медицинские специалисты на поверхности глазного яблока, а также под нижним веком мальчика обнаружили многочисленные нематоды. Врачи при помощи щипцов удалили из глаза пациента 11 паразитов. Данная операция длилась 21 минуту. Извлеченные круглые черви отправили в лабораторию, чтобы выяснить природу инфекции.
В настоящее время ребёнок находится в больнице. Китайские врачи поставили ему диагноз «телязиоз». Речь идёт о поражении глаза круглыми червями, относящимися к виду Thelazia callipaeda. Данную инфекцию можно наблюдать у кошек, собак, а также людей. По словам матери мальчика, она не держит дома каких-либо животных, однако видела, как её ребенок общался с соседскими питомцами.
Нематода вида Thelazia callipaeda была впервые обнаружена в 1910 году в КНР в глазу у собаки. Личинки данного червя, как правило, заносятся в область глаз мухой Phortica variegata.
В мире
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:00