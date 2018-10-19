Компания Apple показала два рекламных видеоролика iPhone XR
В связи со стартом предзаказов на iPhone XR производитель электроники Apple опубликовал два рекламных видеоролика с гаджетом. "Яблочная" корпорация сделала акцент на самых притягательных сторонах новинки.
Речь идёт, помимо прочего, о ярких оттенках корпусов iPhone XR, мощнейшем чипе и технологии Face ID. Рекламные видеоролики информируют потенциальных клиентов о том, что новый продукт от Apple обладает богатым ассортиментом расцветок, оснащён 7-нанометровым чипом A12 Bionic и надёжно защищён от проникновения воды. В его одинарной камере имеется портретный режим и возможность регулировки фокусного расстояния для уже сделанной фотографии.
Более всего негативных отзывов на iPhone XR обрушивается из-за низкого разрешения дисплея – 326 точек.
Кроме того, конкурент Huawei выделил иной недочёт «яблочного» девайса: 5,1-миллиметровую толщину рамок, в то время как у Mate 20 Pro она не превышает 2,1 миллиметра.
Речь идёт, помимо прочего, о ярких оттенках корпусов iPhone XR, мощнейшем чипе и технологии Face ID. Рекламные видеоролики информируют потенциальных клиентов о том, что новый продукт от Apple обладает богатым ассортиментом расцветок, оснащён 7-нанометровым чипом A12 Bionic и надёжно защищён от проникновения воды. В его одинарной камере имеется портретный режим и возможность регулировки фокусного расстояния для уже сделанной фотографии.
Более всего негативных отзывов на iPhone XR обрушивается из-за низкого разрешения дисплея – 326 точек.
Кроме того, конкурент Huawei выделил иной недочёт «яблочного» девайса: 5,1-миллиметровую толщину рамок, в то время как у Mate 20 Pro она не превышает 2,1 миллиметра.
Технологии
Добавил: Воробьева Алина Вчера, 23:30