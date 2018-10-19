Валентин Коробков сообщил, что Дениса Лебедева и Евгения Назарова связывают очень тесные отношения

«Они уж очень сильно подружились во время проекта. Собственно, они не скрывали свои объятья и… постпрограммное общение», - заявил Коробков, подчеркивая, что победитель «Замуж за Бузову» ему лично рассказывал, как просил у Жени миллион.





На своей странице в социальной сети Instagram молодой человек провел прямую трансляцию, в которой непрозрачно намекнул на «тесную связь» Дениса Лебедева и Евгения Назарова.Напомним, что на шоу Женя представился как долларовый миллионер, которому не нужны деньги и слава, однако в определенный момент он решил забрать 2 миллиона рублей и оставить борьбу за сердце главной героини.По данным, которыми располагает Валентин, после ухода Назарова Лебедев звонил ему несколько раз и просил отдать ему один из полученных миллионов.Также экс-участник проекта заявил, что все описанные в прессе факты о Денисе - чистая правда.