Валентин Коробков сообщил, что Дениса Лебедева и Евгения Назарова связывают очень тесные отношения
Спустя почти 2 недели с тех пор, как в прессе была опубликована правда о победителе шоу «Замуж за Бузову» Денисе Лебедеве, некоторые подробности о нем решил рассказать и не дошедший до финала участник – Валентин Коробков.
На своей странице в социальной сети Instagram молодой человек провел прямую трансляцию, в которой непрозрачно намекнул на «тесную связь» Дениса Лебедева и Евгения Назарова.
Напомним, что на шоу Женя представился как долларовый миллионер, которому не нужны деньги и слава, однако в определенный момент он решил забрать 2 миллиона рублей и оставить борьбу за сердце главной героини.
По данным, которыми располагает Валентин, после ухода Назарова Лебедев звонил ему несколько раз и просил отдать ему один из полученных миллионов.
Также экс-участник проекта заявил, что все описанные в прессе факты о Денисе - чистая правда.
На своей странице в социальной сети Instagram молодой человек провел прямую трансляцию, в которой непрозрачно намекнул на «тесную связь» Дениса Лебедева и Евгения Назарова.
Напомним, что на шоу Женя представился как долларовый миллионер, которому не нужны деньги и слава, однако в определенный момент он решил забрать 2 миллиона рублей и оставить борьбу за сердце главной героини.
По данным, которыми располагает Валентин, после ухода Назарова Лебедев звонил ему несколько раз и просил отдать ему один из полученных миллионов.
«Они уж очень сильно подружились во время проекта. Собственно, они не скрывали свои объятья и… постпрограммное общение», - заявил Коробков, подчеркивая, что победитель «Замуж за Бузову» ему лично рассказывал, как просил у Жени миллион.
Также экс-участник проекта заявил, что все описанные в прессе факты о Денисе - чистая правда.