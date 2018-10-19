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Валентин Коробков сообщил, что Дениса Лебедева и Евгения Назарова связывают очень тесные отношения

Спустя почти 2 недели с тех пор, как в прессе была опубликована правда о победителе шоу «Замуж за Бузову» Денисе Лебедеве, некоторые подробности о нем решил рассказать и не дошедший до финала участник – Валентин Коробков.

На своей странице в социальной сети Instagram молодой человек провел прямую трансляцию, в которой непрозрачно намекнул на «тесную связь» Дениса Лебедева и Евгения Назарова.

Валентин Коробков сообщил, что Дениса Лебедева и Евгения Назарова связывают очень тесные отношения

Напомним, что на шоу Женя представился как долларовый миллионер, которому не нужны деньги и слава, однако в определенный момент он решил забрать 2 миллиона рублей и оставить борьбу за сердце главной героини.

По данным, которыми располагает Валентин, после ухода Назарова Лебедев звонил ему несколько раз и просил отдать ему один из полученных миллионов.

Валентин Коробков сообщил, что Дениса Лебедева и Евгения Назарова связывают очень тесные отношения

«Они уж очень сильно подружились во время проекта. Собственно, они не скрывали свои объятья и… постпрограммное общение», - заявил Коробков, подчеркивая, что победитель «Замуж за Бузову» ему лично рассказывал, как просил у Жени миллион.

Также экс-участник проекта заявил, что все описанные в прессе факты о Денисе - чистая правда.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:28

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