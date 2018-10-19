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Huawei выпустит складные смартфоны с 5G для замены ПК

Руководство Huawei объявило о том, что в ближайшей перспективе компания выпустит складные смартфоны для замены ПК. Гаджеты будут поддерживать 5G.

Huawei выпустит складные смартфоны с 5G для замены ПК

Данная информация является официальной, поскольку была озвучена главой Huawei Ричардом Ю в ходе интервью сотрудникам новостного веб-портала Digital Trends. Руководитель сообщил: шаблоном будущего складного мобильного аппарата, призванного вытеснить ПК, станет игровой гаджет Mate 20X.

«При диагонали в 7,2 дюйма данная модель вовсе не выглядит огромной и очень удобна для использования», – подчеркнул Ю.



 
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Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 16:51

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