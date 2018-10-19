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"Наступил кризис": Светлана Бондарчук назвала причину разрыва с Федором Бондарчуком

Светлана Бондарчук решила откровенно рассказать о причине разрыва с мужем, знаменитый режиссером и актером Федором Бондарчуком. Звёздная пара развелась два года назад, однако в прессе до сих пор обсуждают их расставание.

"Наступил кризис": Светлана Бондарчук назвала причину разрыва с Федором Бондарчуком

После того, как супруги сообщили о разрыве, многие обвинили в случившемся новую возлюбленную режиссёра Паулину Андрееву. Однако Светлана Бондарчук призналась, что никто в их разводе с Фёдором не виноват, так как в этих отношениях наступил кризис. Возможно, 25-летний брак можно было спасти, но ни один из супругов не хотел работать над тем, чтобы восстановить взаимопонимание.

Сейчас между бывшими супругами складываются тёплые отношения, которые для Светланы Бондарчук очень важно было сохранить. По её словам, чтобы осознать в полной мере перемены в личной жизни, ей понадобилось два года.



 
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Добавил: Алина Сегодня, 22:00

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