Экологи: Деятельность людей уничтожает старейший лес на планете - Пандо





Этот тополь размножается обычно бесполым путем из корневой подземной системы. Все стволы относятся к единственной системе. При этом тополиные рощи редко включают генетические индивидуумы, являясь клональными колониями, так называемых, генетически идентичных представителей. Эксперты смогли определить возраст корневой системы уникального осинообразного тополя, который составляет около 80 000 лет.По словам экологов, за последние несколько десятилетий стали значительно хуже расти новые растения в старейшем лесу на планете. Основной причиной вымирания леса исследователи назвали деятельность человека, а также халатность людей в вопросе защиты зелёных насаждений от животных. Ранее проведённая работа по уничтожению хищников (медведей и волков) привела к бесконтрольному размножению мулов, оленей, вторгающихся в лес и поедающих молодые побеги тополей. Новые ростки просто не успевают сменить старые деревья.По мнению экологов, Пандо является символом взаимозависимости человека и природы. Тополиные леса поддерживают биоразнообразие, обеспечивая экологическую стабильность, подчеркивают исследователи.