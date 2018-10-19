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Меган Маркл зарабатывала деньги на сборе мусора

Меган Маркл на публике сообщила о том, что первой работой, за которую она получала деньги, стал сбор и вывоз мусора. Об этом герцогиня Сассекская рассказала во время турне по Австралии со своим супругом принцем Гарри.

Меган Маркл зарабатывала деньги на сборе мусора

Герцог Сассекский выступил перед ученицами старшей школы для девочек в австралийском штате Новый Южный Уэльс, отмечая, что мужчины должны помогать женщинам в борьбе за их права. Меган Маркл поддержала супруга и добавила, что гордится ученицами, которые собирают для нуждающихся женщин жизненно необходимые вещи. Также она призвала девочек привлекать к общественной работе мальчиков.

После этого королевская чета выступила перед представителями молодёжного благотворительного проекта «В лиге гармонии». Здесь Маркл рассказала, что свои первые попытки заработать она предприняла в 14 лет, девушка собирала и выносила мусор. В завершении она похвалила всех участников проекта, отметив, что молодое поколение вдохновляет своим оптимизмом, эмпатией и добротой.



 
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Добавил: Алина Сегодня, 21:30

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