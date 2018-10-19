Меган Маркл зарабатывала деньги на сборе мусора





Герцог Сассекский выступил перед ученицами старшей школы для девочек в австралийском штате Новый Южный Уэльс, отмечая, что мужчины должны помогать женщинам в борьбе за их права. Меган Маркл поддержала супруга и добавила, что гордится ученицами, которые собирают для нуждающихся женщин жизненно необходимые вещи. Также она призвала девочек привлекать к общественной работе мальчиков.После этого королевская чета выступила перед представителями молодёжного благотворительного проекта «В лиге гармонии». Здесь Маркл рассказала, что свои первые попытки заработать она предприняла в 14 лет, девушка собирала и выносила мусор. В завершении она похвалила всех участников проекта, отметив, что молодое поколение вдохновляет своим оптимизмом, эмпатией и добротой.