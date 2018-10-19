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«Керченский стрелок» хранил в доме сейф для оружия

18-летний студент колледжа в Керчи, прозванный «керченским стрелком» за расправу над учащимися учреждения, хранил в доме сейф для оружия. Данная информация обнародована сотрудниками крымского управления Росгвардии.

«Керченский стрелок» хранил в доме сейф для оружия

Они подчеркнули: прежде чем выдать разрешение на покупку оружия, специалисты проверяют, имеются ли у гражданина надлежащее условия для его сберегания. Ввиду того, что достаток в семье «керченского стрелка» невысок, речь может идти о наличии у него более состоятельного сообщника-спонсора. Такая версия имеет право на жизнь, заявили эксперты.

Ранее Следственный комитет РФ опубликовал ролик из керченского колледжа.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 16:24

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