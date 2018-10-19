Невеста Тимати Анастасия Решетова опровергла информацию о своей беременности





Анастасия Решетова ответила на неловкие вопросы и опровергла информацию о своей беременности. Во время беседы Регина Тодоренко сказала, что беременна, а потом спросила собеседницу: «А ты?». На что модель ответила отрицательно.Регина Тодоренко не стеснялась и задавала каверзные вопросы, например, была бы модель рядом с рэпером, не будь у него такого положения в обществе и широкой известности. На это Решетова коротко отвечала, что все равно была бы рядом с любимым. По ее словам, несмотря на свой статус и успех Тимати для нее - самый лучший мужчина, потому что девушка считает его победителем во всем.