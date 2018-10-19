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Ксения Собчак случайно рассказала, что уже разменяла пятый десяток

Скандальная журналистка, экс-телеведущая прославленного реалити-шоу «Дом-2», а также бывший кандидат в президенты России 2018 Ксения Собчак ненароком раскрыла свой настоящий возраст.

Недавно многочисленные поклонники Ксении Собчак начали переживать за здоровье своей любимицы, которая официально подтвердила, что в свои 36 лет ждет появления на свет второго наследника.

Ксения Собчак случайно рассказала, что уже разменяла пятый десяток

По мнению некоторых интернет-пользователей, в таком возрасте у телезнаменитости могут возникнуть непредвиденные трудности, поэтому посоветовали журналистке беречь свое здоровье и будущего малыша соответственно. В итоге Ксения последовала совету фанатов и начала посещать всевозможные оздоровительные центры, чему и посвятила один из последних постов в личном инста-блоге.

Собчак разместила у себя на страничке в социальной сети Instagram свежую фотографию, на которой она запечатлена в бассейне. Под снимком Ксения принялась расхваливать учреждение, где ей посчастливилось побывать, а также порекомендовала посетить его всем своим поклонникам. В своем описании телеведущая случайно рассказала пользователям Сети и свой настоящий возраст.

Ксения Собчак заявила, что людям после 40 лет нужно регулярно посещать подобные лечебные заведения, чем она соответственно сейчас и начала активно заниматься. Также бывший претендент на пост президента РФ рассказала, что летом уже посещала этот центр со своим 46-летним супругом Максимом Виторганом, который также нуждается в подобных сеансах.

Ксения Собчак случайно рассказала, что уже разменяла пятый десяток

Стоит отметить, что у многих недоброжелателей Ксении Собчак уже давно регулярно возникают сомнения по поводу возраста телезнаменитости, а это значит, что своим недавним постом журналистка случайно подтвердила данные предположения.

«Ура! Наступил все-таки этот день! Собчак призналась, что уже разменяла пятый десяток. Я давно это говорила!» - написал один из злопыхателей Собчак в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:26

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