Ксения Собчак случайно рассказала, что уже разменяла пятый десяток

«Ура! Наступил все-таки этот день! Собчак призналась, что уже разменяла пятый десяток. Я давно это говорила!» - написал один из злопыхателей Собчак в Сети.

Недавно многочисленные поклонники Ксении Собчак начали переживать за здоровье своей любимицы, которая официально подтвердила, что в свои 36 лет ждет появления на свет второго наследника.По мнению некоторых интернет-пользователей, в таком возрасте у телезнаменитости могут возникнуть непредвиденные трудности, поэтому посоветовали журналистке беречь свое здоровье и будущего малыша соответственно. В итоге Ксения последовала совету фанатов и начала посещать всевозможные оздоровительные центры, чему и посвятила один из последних постов в личном инста-блоге.Собчак разместила у себя на страничке в социальной сети Instagram свежую фотографию, на которой она запечатлена в бассейне. Под снимком Ксения принялась расхваливать учреждение, где ей посчастливилось побывать, а также порекомендовала посетить его всем своим поклонникам. В своем описании телеведущая случайно рассказала пользователям Сети и свой настоящий возраст.Ксения Собчак заявила, что людям после 40 лет нужно регулярно посещать подобные лечебные заведения, чем она соответственно сейчас и начала активно заниматься. Также бывший претендент на пост президента РФ рассказала, что летом уже посещала этот центр со своим 46-летним супругом Максимом Виторганом, который также нуждается в подобных сеансах.Стоит отметить, что у многих недоброжелателей Ксении Собчак уже давно регулярно возникают сомнения по поводу возраста телезнаменитости, а это значит, что своим недавним постом журналистка случайно подтвердила данные предположения.