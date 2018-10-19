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Российский физик рассказал, как на самом деле выглядит «кротовая нора»

Российский физик из РУДН Роман Конопля рассказал, как на самом деле выглядит «кротовая нора», которую не один раз описывали в научно-фантастических фильмах. Согласно общепринятой теории, объект представляет собой туннель в пространстве-времени.


Российский физик рассказал, как на самом деле выглядит «кротовая нора»

По общей теории относительности Эйнштейна и уравнениям Максвелла ученые представляют пространство и время, как будто они имеют физическую форму. Получается, что пространство-время может быть зажато в точке бесконечной плоскости или черной дыре, и информация, попадающая в нее, может выйти в пространстве-времени через «белую дыру».

По мнению Романа Конопли, черную и белую дыры соединяет «бутылочное горлышко», благодаря чему энергия рассеивается в пространстве. После наблюдения за гравитационными волнами, возникающими при столкновении черных дыр и нейтронных звезд, ученые установили, каким образом энергия искажается в пространстве-времени. Для установления формы «кротовой норы» необходимо найти значение высокочастотных квазинормальных мод, исходящих из их «бутылочного горлышка». Для определения того, как световые волны растягиваются в искаженных электромагнитных полях, окружающих дыру, ученый использовал квантовую механику.



 
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Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 21:00

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