Российский физик рассказал, как на самом деле выглядит «кротовая нора»





По общей теории относительности Эйнштейна и уравнениям Максвелла ученые представляют пространство и время, как будто они имеют физическую форму. Получается, что пространство-время может быть зажато в точке бесконечной плоскости или черной дыре, и информация, попадающая в нее, может выйти в пространстве-времени через «белую дыру».По мнению Романа Конопли, черную и белую дыры соединяет «бутылочное горлышко», благодаря чему энергия рассеивается в пространстве. После наблюдения за гравитационными волнами, возникающими при столкновении черных дыр и нейтронных звезд, ученые установили, каким образом энергия искажается в пространстве-времени. Для установления формы «кротовой норы» необходимо найти значение высокочастотных квазинормальных мод, исходящих из их «бутылочного горлышка». Для определения того, как световые волны растягиваются в искаженных электромагнитных полях, окружающих дыру, ученый использовал квантовую механику.