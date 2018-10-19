В Казахстане врач не принял ребёнка из-за русскоговорящей матери





На кадрах отоларинтолог грубо разговаривает с матерью маленького пациента, поскольку та не обращается к доктору на родном для неё языке. Женщина удивлённо спрашивает у врача, стоит ли ей ехать в Россию либо в иную какую-то страну, чтобы её сын мог получить медицинскую помощь. Не дав ответа, ЛОР с гонором покидает медкабинет. Уточняется, что у 4-летнего ребёнка был диагностирован острый отит.Узнав об инциденте, сотрудники Управления здравоохранения по Казахстану инициировали проведение беседы между обеими участницами конфликта, признав их одинаково виновными в нарушении норм медицинской этики. В итоге врач и пациент извинились друг перед другом.