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В Казахстане врач не принял ребёнка из-за русскоговорящей матери

Жительница Казахстана привела ребёнка к отоларинтологу, но та отказалась его обследовать из-за того, что его мать оказалась русскоговорящей. Соответствующее видео появилось на просторах YouTube.

В Казахстане врач не принял ребёнка из-за русскоговорящей матери

На кадрах отоларинтолог грубо разговаривает с матерью маленького пациента, поскольку та не обращается к доктору на родном для неё языке. Женщина удивлённо спрашивает у врача, стоит ли ей ехать в Россию либо в иную какую-то страну, чтобы её сын мог получить медицинскую помощь. Не дав ответа, ЛОР с гонором покидает медкабинет. Уточняется, что у 4-летнего ребёнка был диагностирован острый отит.


Узнав об инциденте, сотрудники Управления здравоохранения по Казахстану инициировали проведение беседы между обеими участницами конфликта, признав их одинаково виновными в нарушении норм медицинской этики. В итоге врач и пациент извинились друг перед другом.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 15:49

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