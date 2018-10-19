Audi представит в Лос-Анджелесе электрический купе-седан Audi e-tron GT





Другую версию семейства e-tron – электрический кросс создали на базе MLB Evo, изначально предназначавшейся для создания авто с традиционными ДВС, однако применяемой также под электромобили. Новую «тележку» создали специально под экологически чистые авто. Она отличается структурой пола используемой тяговой батареи, новой современной компоновкой вспомогательных агрегатов, обеспечивающей низкий центр тяжести, а также свободное подкапотное пространство.Согласно ожиданиям специалистов, Audi e-tron GT получит некоторые черты Porsche с дополнением в виде настроек спортивного характера. Седан способен преодолеть на одной зарядке около 400 км. Это первая модель Audi с зарядным устройством на 350 кВт. Оно поможет восполнить на 80% заряд аккумулятора за 12 минут.Серийная версия седана Audi e-tron GT должна выйти через два года после дебюта концепта или через один год после версии Porsche Taycan. Сборка модели будет налажена в немецком Некарсульме на заводе компании. Audi к 2025 году планирует выпустить 12 электромобилей различных классов.