"Не гламурное фото": Анна Хилькевич с перекошенным лицом удивила подписчиков в Instagram

Фолловёры Анны Хилькевич начали замечать, что страница актрисы перестала быть интересной. В её профиле появляются только рекламные публикации и постановочные снимки. Своё недовольство они высказали в комментариях. Актриса прислушалась к замечаниям подписчиков и разместила совсем не гламурный снимок, на котором она позирует с перекошенным от зевоты лицом. В описании к посту звезда отметила, что решила сделать страницу в Instagram поживее ввиду многочисленных жалоб.Поклонники оторопели от необычного кадра, изначально они не знали, как реагировать на выходку артистки. Спустя какое-то время начали появляться комментарии, в которых подписчики стали защищать свою любимицу от нападок. В настоящее время публикация Анны Хилькевич набрала без малого 150 тысяч «лайков».