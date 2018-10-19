В «АвтоВАЗе» намерены открыть 1000 вакансий в службе инжиниринга





В мае представители предприятия сообщили о намерении расширить службу инжиниринга и объявили об открытии 250 вакансий. Отмечается, что набор новых сотрудников связан со стратегией развития компании, согласно которой до 2026 года «АвтоВАЗ» выпустит 12 новых автомобилей и проведет 11 фейслифтов моделей LADA.В компании также сообщили, что в июле в областное министерство направляли уведомление о возможном сокращении 700 сотрудников. По словам представителя компании, в «АвтоВАЗе» предложили работникам пройти переобучение на другие специальности или предложили равнозначные вакансии.