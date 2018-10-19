АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Оно" и "Мстители": Названы главные кинопремьеры 2019 года
EUR 75.57 USD 65.72
Курс валют на 19.10.2018

В «АвтоВАЗе» намерены открыть 1000 вакансий в службе инжиниринга

В компании «АвтоВАЗ» сообщили, что намерены открыть 1000 новых вакансий в службе инжиниринга. Это произойдет в 2018-2020 годах.


В «АвтоВАЗе» намерены открыть 1000 вакансий в службе инжиниринга

В мае представители предприятия сообщили о намерении расширить службу инжиниринга и объявили об открытии 250 вакансий. Отмечается, что набор новых сотрудников связан со стратегией развития компании, согласно которой до 2026 года «АвтоВАЗ» выпустит 12 новых автомобилей и проведет 11 фейслифтов моделей LADA.

В компании также сообщили, что в июле в областное министерство направляли уведомление о возможном сокращении 700 сотрудников. По словам представителя компании, в «АвтоВАЗе» предложили работникам пройти переобучение на другие специальности или предложили равнозначные вакансии.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Меган Маркл зарабатывала деньги на сборе мусора
Невеста Тимати Анастасия Решетова опровергла
Российский физик рассказал, как на самом деле
Audi представит в Лос-Анджелесе электрический
Евгений Ромашов призывает зрителей «Дома-2»
В «АвтоВАЗе» намерены открыть 1000 вакансий в
Ольга Бузова хочет помочь парню, который защитил
Мария Порошина в Instagram показала круглый живот
Алена Водонаева с двумя мужчинами смотрела
Компания ASUS объявила старт предзаказов на
В Китае в бассейн с голодными акулами упала
Виктория Романец созналась в приёме
Врачи извлекли из тела пострадавшей в Керчи болт
Певица Сюзанна Варнина объявила о разводе с мужем
Ученые не смогли решить парадокс существования
В России более 100 автомобилей Mercedes-Benz
Татьяна Африкантова хочет забрать у Андрея Чуева
Ученые обнаружили тайное значение тонкой талии
Экс-участница «Дома-2» Либерж Кпадону из-за
Версия: «Керченский стрелок» изготовил бомбу из
Дочь Брюса Уиллиса раскритиковали за неудачный
Валентин Коробков сообщил, что Дениса Лебедева и
Анастасия Волочкова опубликовала трогательный
Учёные выяснили, почему некоторые виды онкологии
Huawei выпустит складные смартфоны с 5G для
Ford дополнительно выпускает 350 купе Ford GT 67
Наталья Рудова в Instagram похвасталась покупкой
Ксения Собчак случайно рассказала, что уже
«Керченский стрелок» хранил в доме сейф для оружия
Эксперты: Компьютеры Samsung более надежные, чем
Просмотреть все новости