Мария Порошина в Instagram показала круглый живот
Известная российская актриса Мария Порошина в своем личном блоге Instagram опубликовала смонтированный видеоролик, где она прогуливается по осеннему лесу и светится от счастья. Поклонники оставили много восторженных комментариев под видео, и многие из них заметили "интересное" положение артистки.
В конце ролика можно увидеть актрису в полный рост, и даже под ее теплой одеждой многие увидели круглый беременный животик.
Читатели блога Марии Порошиной оставили под видео множество восторженных комментариев, многие от всей души желали ей женского счастья и здоровья.
В конце ролика можно увидеть актрису в полный рост, и даже под ее теплой одеждой многие увидели круглый беременный животик.
Читатели блога Марии Порошиной оставили под видео множество восторженных комментариев, многие от всей души желали ей женского счастья и здоровья.
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 20:15