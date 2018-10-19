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Мария Порошина в Instagram показала круглый живот

Известная российская актриса Мария Порошина в своем личном блоге Instagram опубликовала смонтированный видеоролик, где она прогуливается по осеннему лесу и светится от счастья. Поклонники оставили много восторженных комментариев под видео, и многие из них заметили "интересное" положение артистки.

Мария Порошина в Instagram показала круглый живот

В конце ролика можно увидеть актрису в полный рост, и даже под ее теплой одеждой многие увидели круглый беременный животик.

Читатели блога Марии Порошиной оставили под видео множество восторженных комментариев, многие от всей души желали ей женского счастья и здоровья.



 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 20:15

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