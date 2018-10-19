Мария Порошина в Instagram показала круглый живот

В конце ролика можно увидеть актрису в полный рост, и даже под ее теплой одеждой многие увидели круглый беременный животик.Читатели блога Марии Порошиной оставили под видео множество восторженных комментариев, многие от всей души желали ей женского счастья и здоровья.