Porsche запустит в производство электрический универсал Mission E Cross Turismo





Отмечается, что серийную модификацию Porsche Mission E Cross Turismo построят на базе платформы Taycan. Производство нового автомобиля будет налажено на предприятии в Цуффенхаузене, где для этого создадут дополнительно 300 рабочих мест, кроме уже имеющихся 1,2 тысячи мест, созданных для выпуска Porsche Taycan.Концептуальную версию Porsche Mission E Cross Turismo представили в марте текущего года на автомобильном салоне в Женеве. Под капотом автомобиля разработчики разместят пару электродвигателей, которые выдают суммарную мощность в 600 лошадиных сил. До скорости 100 километров в час модель будет разгоняться менее чем за 3,5 секунды. Запаса батареи достаточно для преодоления 500 километров, а зарядки в 15 минут хватит для хода на 400 километров.