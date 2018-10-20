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Porsche запустит в производство электрический универсал Mission E Cross Turismo

Разработчики компании Porsche заявили, что запустят в серийное производство электрический универсал Mission E Cross Turismo. Новая модель выйдет на рынок после выпуска седана с электрическим силовым блоком Porsche Taycan в 2019 году.

Porsche запустит в производство электрический универсал Mission E Cross Turismo

Отмечается, что серийную модификацию Porsche Mission E Cross Turismo построят на базе платформы Taycan. Производство нового автомобиля будет налажено на предприятии в Цуффенхаузене, где для этого создадут дополнительно 300 рабочих мест, кроме уже имеющихся 1,2 тысячи мест, созданных для выпуска Porsche Taycan.

Концептуальную версию Porsche Mission E Cross Turismo представили в марте текущего года на автомобильном салоне в Женеве. Под капотом автомобиля разработчики разместят пару электродвигателей, которые выдают суммарную мощность в 600 лошадиных сил. До скорости 100 километров в час модель будет разгоняться менее чем за 3,5 секунды. Запаса батареи достаточно для преодоления 500 километров, а зарядки в 15 минут хватит для хода на 400 километров.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 07:40

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