Компания ASUS объявила старт предзаказов на смартфон ASUS ROG Phone в России
Компания ASUS объявила про начало приёма в России предзаказов на смартфон версии ASUS ROG Phone. Модификация ROG Phone в РФ предлагается под модельным номером ZS600KL.
Речь идёт о младшей вариации смартфона на 128 ГБ. Устройство стоит 69 990 российских рублей. Клиенты, оформившие заказ, получат контроллер Gamevice с игровыми аппаратными кнопками в подарок. Кроме стандартных зарядника, а также кабеля USB, комплект включает съемный блок системы эффективного активного охлаждения AeroActive. Гаджет оснащают AMOLED-дисплеем на 6 дюймов с Full HD+ разрешением на 2160х1080 пикселей. В смартфоне ROG камеры аналогичны версии ZenFone 5Z. Речь идёт о двойной основной камере на 12+8 Мп, а также о фронтальной камере на 8 Мп. Имеют место также фронтальные стереодинамики.
Аппаратную основу представляет процессор версии Qualcomm Snapdragon 845 (2,8 - 2,93 ГГц). ОЗУ составляет 8 ГБ, ПЗУ - 128 либо 512 ГБ. Аккумуляторная батарея имеет ёмкость на 4 000 мАч. Левая грань устройства оснащается двойным портом USB Type-C под аксессуары. Имеет место также USB Type-C – порт. Модель на нижней грани оснащена разъёмом на 3,5-мм.
Ранее эксперты выяснили, что Asus ROG Phone лидирует в ТОП «глобального» рейтинга AnTuTu.
Речь идёт о младшей вариации смартфона на 128 ГБ. Устройство стоит 69 990 российских рублей. Клиенты, оформившие заказ, получат контроллер Gamevice с игровыми аппаратными кнопками в подарок. Кроме стандартных зарядника, а также кабеля USB, комплект включает съемный блок системы эффективного активного охлаждения AeroActive. Гаджет оснащают AMOLED-дисплеем на 6 дюймов с Full HD+ разрешением на 2160х1080 пикселей. В смартфоне ROG камеры аналогичны версии ZenFone 5Z. Речь идёт о двойной основной камере на 12+8 Мп, а также о фронтальной камере на 8 Мп. Имеют место также фронтальные стереодинамики.
Аппаратную основу представляет процессор версии Qualcomm Snapdragon 845 (2,8 - 2,93 ГГц). ОЗУ составляет 8 ГБ, ПЗУ - 128 либо 512 ГБ. Аккумуляторная батарея имеет ёмкость на 4 000 мАч. Левая грань устройства оснащается двойным портом USB Type-C под аксессуары. Имеет место также USB Type-C – порт. Модель на нижней грани оснащена разъёмом на 3,5-мм.
Ранее эксперты выяснили, что Asus ROG Phone лидирует в ТОП «глобального» рейтинга AnTuTu.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:45