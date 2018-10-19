АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Оно" и "Мстители": Названы главные кинопремьеры 2019 года
EUR 75.57 USD 65.72
Курс валют на 19.10.2018

Компания ASUS объявила старт предзаказов на смартфон ASUS ROG Phone в России

Компания ASUS объявила про начало приёма в России предзаказов на смартфон версии ASUS ROG Phone. Модификация ROG Phone в РФ предлагается под модельным номером ZS600KL.

Компания ASUS объявила старт предзаказов на смартфон ASUS ROG Phone в России

Речь идёт о младшей вариации смартфона на 128 ГБ. Устройство стоит 69 990 российских рублей. Клиенты, оформившие заказ, получат контроллер Gamevice с игровыми аппаратными кнопками в подарок. Кроме стандартных зарядника, а также кабеля USB, комплект включает съемный блок системы эффективного активного охлаждения AeroActive. Гаджет оснащают AMOLED-дисплеем на 6 дюймов с Full HD+ разрешением на 2160х1080 пикселей. В смартфоне ROG камеры аналогичны версии ZenFone 5Z. Речь идёт о двойной основной камере на 12+8 Мп, а также о фронтальной камере на 8 Мп. Имеют место также фронтальные стереодинамики.

Аппаратную основу представляет процессор версии Qualcomm Snapdragon 845 (2,8 - 2,93 ГГц). ОЗУ составляет 8 ГБ, ПЗУ - 128 либо 512 ГБ. Аккумуляторная батарея имеет ёмкость на 4 000 мАч. Левая грань устройства оснащается двойным портом USB Type-C под аксессуары. Имеет место также USB Type-C – порт. Модель на нижней грани оснащена разъёмом на 3,5-мм.

Ранее эксперты выяснили, что Asus ROG Phone лидирует в ТОП «глобального» рейтинга AnTuTu.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Меган Маркл зарабатывала деньги на сборе мусора
Невеста Тимати Анастасия Решетова опровергла
Российский физик рассказал, как на самом деле
Audi представит в Лос-Анджелесе электрический
Евгений Ромашов призывает зрителей «Дома-2»
В «АвтоВАЗе» намерены открыть 1000 вакансий в
Ольга Бузова хочет помочь парню, который защитил
Мария Порошина в Instagram показала круглый живот
Алена Водонаева с двумя мужчинами смотрела
Компания ASUS объявила старт предзаказов на
В Китае в бассейн с голодными акулами упала
Виктория Романец созналась в приёме
Врачи извлекли из тела пострадавшей в Керчи болт
Певица Сюзанна Варнина объявила о разводе с мужем
Ученые не смогли решить парадокс существования
В России более 100 автомобилей Mercedes-Benz
Татьяна Африкантова хочет забрать у Андрея Чуева
Ученые обнаружили тайное значение тонкой талии
Экс-участница «Дома-2» Либерж Кпадону из-за
Версия: «Керченский стрелок» изготовил бомбу из
Дочь Брюса Уиллиса раскритиковали за неудачный
Валентин Коробков сообщил, что Дениса Лебедева и
Анастасия Волочкова опубликовала трогательный
Учёные выяснили, почему некоторые виды онкологии
Huawei выпустит складные смартфоны с 5G для
Ford дополнительно выпускает 350 купе Ford GT 67
Наталья Рудова в Instagram похвасталась покупкой
Ксения Собчак случайно рассказала, что уже
«Керченский стрелок» хранил в доме сейф для оружия
Эксперты: Компьютеры Samsung более надежные, чем
Просмотреть все новости