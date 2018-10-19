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Александр Кокорин считает нахождение под стражей незаслуженным наказанием

Футболист Александр Кокорин, арестованный за избиение чиновника в столичном кафетерии, выступил с речью в суде. Помимо прочего, он сказал, что считает нахождение под стражей незаслуженным наказанием.

Александр Кокорин считает нахождение под стражей незаслуженным наказанием

Для подтверждения своей позиции Александр Кокорин отметил: он уже много раз искренне просил прощения у пострадавших, также и в ходе очных ставок, и раскаивается в содеянном. Спортсмен назвал инцидент ошибкой и уроком на всю последующую жизнь, добавив, что не стремился сознательно преступить закон.

«Я конфликтовал именно с теми конкретными людьми. Опасным преступником, заслуживающим тюрьмы, я не являюсь. Сейчас я намерен загладить свою вину», – заявил Кокорин.

Футболист попросил судью отпустить его из СИЗО к семье, так как пребывание под стражей он считает незаслуженным наказанием. Ранее мать обвиняемого уже предлагала залог в 10 миллионов рублей за изменение меры пресечения на домашний арест, но ее усилия были безуспешными.



 
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Общество
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 14:58

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