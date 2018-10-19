В Китае в бассейн с голодными акулами упала женщина
В Китае женщина упала в декоративный бассейн с голодными акулами. В одном из торговых центров города Цзясин кормление хищных животных едва не обернулось трагедией.
Сотрудница, отвечающая за кормление лимонных акул, чуть сама не стала кормом. Женщина так спешила на совещание, что, не заметив препятствий, споткнулась и упала в бассейн, где плавали голодные хищники. К счастью, неподалёку оказались охранники, они быстро вытащили из воды испуганную китаянку, оставшуюся живой и невредимой.
Видео с места событий вызвало большой интерес в Сети.
Весят лимонные акулы около 180 килограммов, в длину взрослые особи достигают более трёх метров. Данный вид акул представляет для человека реальную опасность.
Сотрудница, отвечающая за кормление лимонных акул, чуть сама не стала кормом. Женщина так спешила на совещание, что, не заметив препятствий, споткнулась и упала в бассейн, где плавали голодные хищники. К счастью, неподалёку оказались охранники, они быстро вытащили из воды испуганную китаянку, оставшуюся живой и невредимой.
Видео с места событий вызвало большой интерес в Сети.
Весят лимонные акулы около 180 килограммов, в длину взрослые особи достигают более трёх метров. Данный вид акул представляет для человека реальную опасность.
В мире
Добавил: Алина Сегодня, 19:30