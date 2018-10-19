В Китае в бассейн с голодными акулами упала женщина





Сотрудница, отвечающая за кормление лимонных акул, чуть сама не стала кормом. Женщина так спешила на совещание, что, не заметив препятствий, споткнулась и упала в бассейн, где плавали голодные хищники. К счастью, неподалёку оказались охранники, они быстро вытащили из воды испуганную китаянку, оставшуюся живой и невредимой.Видео с места событий вызвало большой интерес в Сети.Весят лимонные акулы около 180 килограммов, в длину взрослые особи достигают более трёх метров. Данный вид акул представляет для человека реальную опасность.