Певица Сюзанна Варнина объявила о разводе с мужем
Известная певица Сюзанна Варнина (Абдулла) публично объявила о разводе. Заявление было сделано прямо на сцене во время совместного концерта с супругом Романом Варниным, которого молодая женщина обвинила в рукоприкладстве. Позже она прокомментировала свой поступок в соцсети Instagram.
Российская певица и солистка группы «Мальбэк» Сюзанна Варнина (Абдулла) публично объявила, что намерена подавать на развод со своим супругом Романом Варниным, потому что постоянно страдает и плачет от его побоев. После этого девушка нецензурно выразилась и отбросила микрофон.
Позже в Instagram-stories, она попросила поклонников не благодарить ее за этот концерт, так как он стал худшим в ее жизни.
Российская певица и солистка группы «Мальбэк» Сюзанна Варнина (Абдулла) публично объявила, что намерена подавать на развод со своим супругом Романом Варниным, потому что постоянно страдает и плачет от его побоев. После этого девушка нецензурно выразилась и отбросила микрофон.
Позже в Instagram-stories, она попросила поклонников не благодарить ее за этот концерт, так как он стал худшим в ее жизни.
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:00