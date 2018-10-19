Певица Сюзанна Варнина объявила о разводе с мужем

Российская певица и солистка группы «Мальбэк» Сюзанна Варнина (Абдулла) публично объявила, что намерена подавать на развод со своим супругом Романом Варниным, потому что постоянно страдает и плачет от его побоев. После этого девушка нецензурно выразилась и отбросила микрофон.Позже в Instagram-stories, она попросила поклонников не благодарить ее за этот концерт, так как он стал худшим в ее жизни.