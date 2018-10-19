В России более 100 автомобилей Mercedes-Benz попали под отзыв





Причиной отзыва стало несоответствие требованиям крышек корпуса ремня безопасности на передних сиденьях. Владельцы автомобилей получат уведомления от дистрибьюторов. Также узнать достоверную информацию по данной теме можно на сайте Росстандарта, используя VIN-номер кузова. Все работы по замене ремней безопасности пройдут за счет производителя.Эксперты отмечают, что в октябре немецкий производитель уже организовывал отзывную кампанию на свои автомобили в России. Тогда это касалось более 1 тысячи автомобилей S-Class и GLE. В моделях были диагностированы проблемы с задними тормозными суппортами.