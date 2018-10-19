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Ольгу Бузову «создали» власти для сокрытия проблем России

Ни для кого не секрет, популярная певица и ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова уже на протяжении двух лет является самой обсуждаемой личностью в мире отечественного шоу-бизнеса.

За короткое время ей удалось достичь невероятных успехов не только на телевидении, сцене, в сфере пошива одежды, написания книг, ресторанного дела, но и в таком направлении, как криптовалюта. Но в Сети все чаще высказываются мнения о том, что Бузова это проект, созданный властями России в определенных целях.

Ольгу Бузову «создали» власти для сокрытия проблем России

Общественность до сих пор не понимает, как девушка, у которой нет голоса и актерского таланта, смогла стать певицей и прославиться на всю страну. В последнее время многие думают, что проект под названием «Ольга Бузова» был придуман и осуществлен компанией «Газпром-медиа» для поднятия рейтингов канала ТНТ и отмывания денег.

«Ее рестораны, линия одежды, парфюм, блокчейн-бузкоины и все остальное — это все проплачено Газпром-медиа. А проект «Бузова» приносит медиахолдингу большие деньги», - высказывают свое мнение пользователи.

Ольгу Бузову «создали» власти для сокрытия проблем России

Однако с ними согласны далеко не все. Есть и те, кто уверен, что из Бузовой сделали звезду для сокрытия проблем страны. Якобы с одной стороны, она – «клоун», который развлекает публику своими выходками и отвлекает народ от более важных вопросов, к примеру, от пенсионной реформы. А с другой стороны, Оля – объект, на который можно выплеснуть накопившиеся негативные эмоции, связанные с государственными проблемами.

«Оля - груша для битья, дешёвый и наиболее доступный способ выплеснуть эмоции народным массам. Я бы даже сказала, это хорошо продуманный ход, разработанный на уровне правительства. Пока народ занят обсуждением очередного фрика – «верхушка» может спать спокойно», - пишут фолловеры.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:37

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