В Apple открылись продажи USB-C зарядок для Watch и iPhone XR





Стоимость зарядки составляет 29 долларов, как и устройства USB-А, которое уже достаточно давно доступно на рынке. Эксперты отмечают, что в скором времени среди пользователей возникнет недовольство от слишком короткой длины шнура, и разработчики выпустят новую версию зарядки. На данный момент в российском магазине купертиновцев подобный вариант зарядного устройства отсутствует, а вот в США он уже доступен. По предварительной информации, аксессуар в скором времени появится и на российском рынке.