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Звезду "Дома-2" Евгению Феофилактову поздравляют с 33-летием

У звезды скандального реалити-шоу "Дом-2" Евгении Феофилактовой вчера был день рождения. Девушке исполнилось 33 года. Многочисленные поклонники Жени поздравили ее с этим "возрастом Христа", пожелали удачи в жизни, успехов в любви и радости в материнстве.

Звезду "Дома-2" Евгению Феофилактову поздравляют с 33-летием

Сейчас девушка занимается Fashion-бизнесом. Также она продолжает участвовать в различных телепроектах и очень популярна в своем микроблоге.

Напомним, Феофилактова на "Дом-2" пришла в феврале 2009 года. Самые продолжительные отношения там у неё были с Александром Задойновым. А самые крепкие с Антоном Гусевым, с которым они поженились в 2012 году.

Сейчас Евгения воспитывает сына Даниэля, который родился в браке с Гусевым.

Звезду "Дома-2" Евгению Феофилактову поздравляют с 33-летием

В какое-то время судьба была безжалостна к Феофилактовой - муж Антон изменил ей с её же подругой Викторией Романец. После этого был громкий развод, и неверный муж ушёл к разлучнице.

Сейчас кажется, что у Евгении всё хорошо. Она много работает, неплохо зарабатывает, воспитывает прелестного сына. Личную жизнь Евгения Феофилактова тщательно прячет от посторонних глаз.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:29

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