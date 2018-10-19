Звезду "Дома-2" Евгению Феофилактову поздравляют с 33-летием
У звезды скандального реалити-шоу "Дом-2" Евгении Феофилактовой вчера был день рождения. Девушке исполнилось 33 года. Многочисленные поклонники Жени поздравили ее с этим "возрастом Христа", пожелали удачи в жизни, успехов в любви и радости в материнстве.
Сейчас девушка занимается Fashion-бизнесом. Также она продолжает участвовать в различных телепроектах и очень популярна в своем микроблоге.
Напомним, Феофилактова на "Дом-2" пришла в феврале 2009 года. Самые продолжительные отношения там у неё были с Александром Задойновым. А самые крепкие с Антоном Гусевым, с которым они поженились в 2012 году.
Сейчас Евгения воспитывает сына Даниэля, который родился в браке с Гусевым.
В какое-то время судьба была безжалостна к Феофилактовой - муж Антон изменил ей с её же подругой Викторией Романец. После этого был громкий развод, и неверный муж ушёл к разлучнице.
Сейчас кажется, что у Евгении всё хорошо. Она много работает, неплохо зарабатывает, воспитывает прелестного сына. Личную жизнь Евгения Феофилактова тщательно прячет от посторонних глаз.
Сейчас девушка занимается Fashion-бизнесом. Также она продолжает участвовать в различных телепроектах и очень популярна в своем микроблоге.
Напомним, Феофилактова на "Дом-2" пришла в феврале 2009 года. Самые продолжительные отношения там у неё были с Александром Задойновым. А самые крепкие с Антоном Гусевым, с которым они поженились в 2012 году.
Сейчас Евгения воспитывает сына Даниэля, который родился в браке с Гусевым.
В какое-то время судьба была безжалостна к Феофилактовой - муж Антон изменил ей с её же подругой Викторией Романец. После этого был громкий развод, и неверный муж ушёл к разлучнице.
Сейчас кажется, что у Евгении всё хорошо. Она много работает, неплохо зарабатывает, воспитывает прелестного сына. Личную жизнь Евгения Феофилактова тщательно прячет от посторонних глаз.