Звезду "Дома-2" Евгению Феофилактову поздравляют с 33-летием

Сейчас девушка занимается Fashion-бизнесом. Также она продолжает участвовать в различных телепроектах и очень популярна в своем микроблоге.Напомним, Феофилактова на "Дом-2" пришла в феврале 2009 года. Самые продолжительные отношения там у неё были с Александром Задойновым. А самые крепкие с Антоном Гусевым, с которым они поженились в 2012 году.Сейчас Евгения воспитывает сына Даниэля, который родился в браке с Гусевым.В какое-то время судьба была безжалостна к Феофилактовой - муж Антон изменил ей с её же подругой Викторией Романец. После этого был громкий развод, и неверный муж ушёл к разлучнице.Сейчас кажется, что у Евгении всё хорошо. Она много работает, неплохо зарабатывает, воспитывает прелестного сына. Личную жизнь Евгения Феофилактова тщательно прячет от посторонних глаз.