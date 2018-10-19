В Соединённых Штатах женщине "нарастили" часть откушенного пальца





На 40-летнюю американку во время отдыха на экзотическом острове Роатан внезапно напала пума. Дикое животное откусило женщине кончик пальца. Врачи сообщили пострадавшей, что оставшуюся жизнь ей придётся прожить с неполноценной конечностью, так как палец восстановить невозможно. Однако в Калифорнии нашёлся доктор, который предложил женщине экспериментальное лечение.Врач ввёл в тело американки несколько инъекций плазмы, обогащённой тромбоцитами. В результате доктору удалось добиться положительных результатов – откушенный палец начал расти. Спустя два дня после первой инъекции палец пациентки приобрёл натуральный цвет, а через два месяца у нее даже начал расти ноготь. Благодаря экспериментальному методу лечения на пальце была восстановлена целая фаланга.