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В Соединённых Штатах женщине "нарастили" часть откушенного пальца

В Соединённых Штатах женщине удалось восстановить часть пальца, откушенную пумой. Медики были удивлены, поскольку подобные случаи ранее не наблюдались.

В Соединённых Штатах женщине "нарастили" часть откушенного пальца

На 40-летнюю американку во время отдыха на экзотическом острове Роатан внезапно напала пума. Дикое животное откусило женщине кончик пальца. Врачи сообщили пострадавшей, что оставшуюся жизнь ей придётся прожить с неполноценной конечностью, так как палец восстановить невозможно. Однако в Калифорнии нашёлся доктор, который предложил женщине экспериментальное лечение.

Врач ввёл в тело американки несколько инъекций плазмы, обогащённой тромбоцитами. В результате доктору удалось добиться положительных результатов – откушенный палец начал расти. Спустя два дня после первой инъекции палец пациентки приобрёл натуральный цвет, а через два месяца у нее даже начал расти ноготь. Благодаря экспериментальному методу лечения на пальце была восстановлена целая фаланга.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 15:02

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