Ученые обнаружили тайное значение тонкой талии





Британские ученые выяснили, что существует связь между чертами характера женщины и ее фигурой. Таким образом, они пришли к выводу, что тонкая талия наблюдается у здоровых и обеспеченных представительниц прекрасного пола. Такие женщины способны сами обеспечить себя и добиться высоких результатов во всех сферах своей жизни.Контролировать свой вес и рацион не так просто, поэтому женщины с силой воли нередко демонстрируют стройную фигуру с тонкой талией. По мнению экспертов, осиная талия говорит еще и об обеспеченности, которая позволяет пользоваться услугами фитнес-тренера. Любопытно, что много лет назад излишняя худоба говорила о бедности человека, а сегодня все наоборот.