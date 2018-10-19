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Ученые обнаружили тайное значение тонкой талии

Британские ученые обнаружили истинное значение тонкой талии у женщин. По их мнению, черты характера влияют на уход за фигурой. Результаты опубликованы в научных изданиях.

Ученые обнаружили тайное значение тонкой талии

Британские ученые выяснили, что существует связь между чертами характера женщины и ее фигурой. Таким образом, они пришли к выводу, что тонкая талия наблюдается у здоровых и обеспеченных представительниц прекрасного пола. Такие женщины способны сами обеспечить себя и добиться высоких результатов во всех сферах своей жизни.

Контролировать свой вес и рацион не так просто, поэтому женщины с силой воли нередко демонстрируют стройную фигуру с тонкой талией. По мнению экспертов, осиная талия говорит еще и об обеспеченности, которая позволяет пользоваться услугами фитнес-тренера. Любопытно, что много лет назад излишняя худоба говорила о бедности человека, а сегодня все наоборот.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:15

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