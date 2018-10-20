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«Тинькофф банк» стал вендором Единой биометрической системы

«Тинькофф банк» и «Ростелеком» подписали соглашение, согласно которому финансовое учреждение станет вендором биометрических технологий. Таким образом, инновационные технологии помогут банкам распознать голоса их клиентов.

«Тинькофф банк» стал вендором Единой биометрической системы

Соглашение об этом было подписано 19 октября в рамках «Финополиса». Алгоритм начнет работу уже через несколько недель. Единая биометрическая система начала работу 1 июля, и с ее помощью пользователи могут удаленно открывать счета, делать переводы или брать кредиты. Для этого человека необходимо передать свои данные в систему — фотографию и образец голоса. Сбор биометрических данных можно провести в банковском отделении, сотрудничающим с ЕБС.

В «Ростелекоме» при выборе партнера учитывали, чтобы биометрический алгоритм вендора прошел тестирование и подтвердил рабочие характеристики по точности распознавания и скорости обработки данных. По словам директора по цифровой идентичности «Ростелекома» Ивана Берова, тестирование «Тинькофф банка» проходило несколько месяцев.

Вице-президент «Тинькофф Банка», директор по разработке новых продуктов Александр Емешев отметил, что предоставленный ЕБС алгоритм является собственным технологическим решением заведения. Результаты работы можно сравнить с лучшими мировыми аналогами. В колл-центре с 2017 года реализуется на практике собственная голосовая биометрия, благодаря чему время идентификации клиента снизилось с одной минуты до 15 секунд.



 
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Экономика
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 02:00

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