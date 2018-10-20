«Тинькофф банк» стал вендором Единой биометрической системы





Соглашение об этом было подписано 19 октября в рамках «Финополиса». Алгоритм начнет работу уже через несколько недель. Единая биометрическая система начала работу 1 июля, и с ее помощью пользователи могут удаленно открывать счета, делать переводы или брать кредиты. Для этого человека необходимо передать свои данные в систему — фотографию и образец голоса. Сбор биометрических данных можно провести в банковском отделении, сотрудничающим с ЕБС.В «Ростелекоме» при выборе партнера учитывали, чтобы биометрический алгоритм вендора прошел тестирование и подтвердил рабочие характеристики по точности распознавания и скорости обработки данных. По словам директора по цифровой идентичности «Ростелекома» Ивана Берова, тестирование «Тинькофф банка» проходило несколько месяцев.Вице-президент «Тинькофф Банка», директор по разработке новых продуктов Александр Емешев отметил, что предоставленный ЕБС алгоритм является собственным технологическим решением заведения. Результаты работы можно сравнить с лучшими мировыми аналогами. В колл-центре с 2017 года реализуется на практике собственная голосовая биометрия, благодаря чему время идентификации клиента снизилось с одной минуты до 15 секунд.