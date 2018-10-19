Дочь Брюса Уиллиса раскритиковали за неудачный наряд

18 октября Румер Уиллис присутствовала на благотворительном ужине аmfAR, средства от которого перечисляются на исследование и лечение СПИДа. На мероприятии звезда предстала перед публикой в ярко-желтом платье с оголенными плечами. Бретели наряда спадали, и знаменитость была вынуждена постоянно их поправлять. Пользователи обратили внимание на то, что Румер Уиллис поправилась.Дочь «главного спасителя человечества» придерживается взглядов феминистского движения Body Positive. Его последователи должны принимать свое тело таким, какое оно есть, и не беспокоиться из-за недостатков. Следовательно, Румер Уиллис абсолютно равнодушна к тому, что о ней думают хейтеры.