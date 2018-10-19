Вадим Самойлов назвал причину распада «Агаты Кристи»

«Роспуск группы оказался логическим завершением нашего взросления», – пояснил Самойлов, отметив, что в этом нет никакой ошибки, и не должно быть ни капли негодования со стороны фанатов.





Однако музыканты считают такой срок незначительным для музыкальной группы и нестоящим привлечения особого внимания. Касательно распада, Вадим Самойлов заявил, что члены рок-коллектива повзрослели, а потому приняли сознательное решение прекратить данную деятельность.