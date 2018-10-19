Ученые: Употребление марихуаны повышает риск возникновения инсульта





К таким выводам пришла международная группа ученых, выступивших на XI Всемирном конгрессе по инсультам. На третий день конференции специалисты проанализировали исследование, в котором были опрошены 2,3 млн человек, пострадавших от инсульта. Оказалось, что свыше 32 тыс. человек (1,5%) употребляли марихуану. Еще свыше 19 тыс. человек страдали от ишемических болезней.Пять лет назад аналогичное исследование показало, что только 1,3% пациентов, перенесших инсульт, употребляли марихуану. Что же касается ишемической болезни, то и тут показатели возросли с 0,7% до 0,9%.