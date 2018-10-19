АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Оно" и "Мстители": Названы главные кинопремьеры 2019 года
EUR 75.57 USD 65.72
Курс валют на 19.10.2018

Ученые: Употребление марихуаны повышает риск возникновения инсульта

Ученые пришли к выводу, что курение марихуаны повышает риск развития инсульта. Кроме того, употребление не только марихуаны, но и любых средств, содержащих каннабиноиды, может стать причиной возникновения ишемической болезни сердца.

Ученые: Употребление марихуаны повышает риск возникновения инсульта

К таким выводам пришла международная группа ученых, выступивших на XI Всемирном конгрессе по инсультам. На третий день конференции специалисты проанализировали исследование, в котором были опрошены 2,3 млн человек, пострадавших от инсульта. Оказалось, что свыше 32 тыс. человек (1,5%) употребляли марихуану. Еще свыше 19 тыс. человек страдали от ишемических болезней.

Пять лет назад аналогичное исследование показало, что только 1,3% пациентов, перенесших инсульт, употребляли марихуану. Что же касается ишемической болезни, то и тут показатели возросли с 0,7% до 0,9%.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 23:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Употребление марихуаны повышает риск
Ученые впервые собрали полноценный пищевод из
"Наступил кризис": Светлана Бондарчук назвала
Экологи: Деятельность людей уничтожает старейший
Меган Маркл зарабатывала деньги на сборе мусора
Невеста Тимати Анастасия Решетова опровергла
Российский физик рассказал, как на самом деле
Audi представит в Лос-Анджелесе электрический
Евгений Ромашов призывает зрителей «Дома-2»
В «АвтоВАЗе» намерены открыть 1000 вакансий в
Ольга Бузова хочет помочь парню, который защитил
Мария Порошина в Instagram показала круглый живот
Алена Водонаева с двумя мужчинами смотрела
Компания ASUS объявила старт предзаказов на
В Китае в бассейн с голодными акулами упала
Виктория Романец созналась в приёме
Врачи извлекли из тела пострадавшей в Керчи болт
Певица Сюзанна Варнина объявила о разводе с мужем
Ученые не смогли решить парадокс существования
В России более 100 автомобилей Mercedes-Benz
Татьяна Африкантова хочет забрать у Андрея Чуева
Ученые обнаружили тайное значение тонкой талии
Экс-участница «Дома-2» Либерж Кпадону из-за
Версия: «Керченский стрелок» изготовил бомбу из
Дочь Брюса Уиллиса раскритиковали за неудачный
Валентин Коробков сообщил, что Дениса Лебедева и
Анастасия Волочкова опубликовала трогательный
Учёные выяснили, почему некоторые виды онкологии
Huawei выпустит складные смартфоны с 5G для
Ford дополнительно выпускает 350 купе Ford GT 67
Просмотреть все новости