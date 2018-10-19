Лебедев признался, что влюбился в Бузову с первого взгляда и назвал Ольгу «идеальной женщиной»

«..В отношении Оли все именно так и произошло!» - заявил Денис Лебедев репортерам.

«..Это идеальная женщина!» - отметил победитель реалити-шоу «Замуж за Бузову».

«Сейчас я чувствую боль, потому что эту боль чувствует она..» - подчеркнул Денис Лебедев.





По словам 35-летнего сыровара Дениса Лебедева, решение поучаствовать в новом телепроекте было для него абсолютной авантюрой, однако даже тогда он верил, что на телешоу можно встретить настоящую любовь.Денис отметил, что старался во время реалити-шоу всегда представлять себя на месте Ольги, ведь теледиве нужно было за довольно короткий период времени узнать каждого участника и определиться со своими симпатиями. В свою очередь, Лебедев влюбился в Бузову с первого взгляда, несмотря даже на то, что никогда «любовь с первого взгляда не признавал».Также жених Ольги Бузовой подчеркнул, что экранный образ телезнаменитости кардинально отличается от той «нежной девушки», с которой ему посчастливилось познакомиться в реальной жизни. По мнению бизнесмена, певица - очень добрая, ранимая и в некоторой степени домашняя девушка. Денис Лебедев убежден в том, что Оля является именно той единственной женщиной, которую он сам себе когда-то написал, загадал и придумал.На данный момент Денис Лебедев, несмотря на скандал, в центре которого он недавно оказался, верит, что ему все-таки удастся объяснить и доказать Ольге Бузовой, что вся та «грязь», которую продолжают обсуждать в социальных сетях, была кому-то очень нужна и сделана со злобным умыслом, чтобы причинить звезде невыносимую боль.