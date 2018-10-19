Анастасия Волочкова опубликовала трогательный пост благодарности больному отцу
Анастасия Волочкова разместила на своей странице в сети Instagram фото отца, который из-за инсульта не может разговаривать 10 лет. К снимку звезда российского балета оставила трогательный комментарий, в котором поблагодарила дорогого человека за ее самые сильные и лучшие качества в жизни.
Отцу балерины Юрию Федоровичу Волочкову 71 год. В прошлом он известный спортсмен, чемпион СССР по настольному теннису 1983 года. Из-за перенесенного двойного инсульта он не разговаривает и почти не двигается.
Анастасия Волочкова старается навещать близкого человека, оказывать ему посильную помощь. 13-летняя дочь балерины также не обделяет дедушку вниманием и приезжает к нему в гости. Не забывает о нем и бывшая жена, мама Анастасии Волочковой, хотя супруги давно развелись.
Сама же танцовщица тяжело переживает из-за состояния здоровья папы и отмечает, что всегда рядом и окажет ему помощь в любой момент. Многие подписчики Анастасии Волочковой положительно отнеслись к публикации балерины. В комментариях они выразили поддержку своей любимице и пожелали здоровья ей и отцу.
Однако злые языки усомнились в искренности Анастасии Волочковой. По их мнению, она должна перевезти больного отца к себе домой и обеспечить ему надлежащий уход, а все ее "заботливые" действия в отношении родного человека заключаются лишь в публикации фотографий.
Отцу балерины Юрию Федоровичу Волочкову 71 год. В прошлом он известный спортсмен, чемпион СССР по настольному теннису 1983 года. Из-за перенесенного двойного инсульта он не разговаривает и почти не двигается.
Анастасия Волочкова старается навещать близкого человека, оказывать ему посильную помощь. 13-летняя дочь балерины также не обделяет дедушку вниманием и приезжает к нему в гости. Не забывает о нем и бывшая жена, мама Анастасии Волочковой, хотя супруги давно развелись.
Сама же танцовщица тяжело переживает из-за состояния здоровья папы и отмечает, что всегда рядом и окажет ему помощь в любой момент. Многие подписчики Анастасии Волочковой положительно отнеслись к публикации балерины. В комментариях они выразили поддержку своей любимице и пожелали здоровья ей и отцу.
Однако злые языки усомнились в искренности Анастасии Волочковой. По их мнению, она должна перевезти больного отца к себе домой и обеспечить ему надлежащий уход, а все ее "заботливые" действия в отношении родного человека заключаются лишь в публикации фотографий.
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 17:15