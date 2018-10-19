АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Оно" и "Мстители": Названы главные кинопремьеры 2019 года
EUR 75.57 USD 65.72
Курс валют на 19.10.2018

Анастасия Волочкова опубликовала трогательный пост благодарности больному отцу

Анастасия Волочкова разместила на своей странице в сети Instagram фото отца, который из-за инсульта не может разговаривать 10 лет. К снимку звезда российского балета оставила трогательный комментарий, в котором поблагодарила дорогого человека за ее самые сильные и лучшие качества в жизни.

Анастасия Волочкова опубликовала трогательный пост благодарности больному отцу

Отцу балерины Юрию Федоровичу Волочкову 71 год. В прошлом он известный спортсмен, чемпион СССР по настольному теннису 1983 года. Из-за перенесенного двойного инсульта он не разговаривает и почти не двигается.

Анастасия Волочкова старается навещать близкого человека, оказывать ему посильную помощь. 13-летняя дочь балерины также не обделяет дедушку вниманием и приезжает к нему в гости. Не забывает о нем и бывшая жена, мама Анастасии Волочковой, хотя супруги давно развелись.

Сама же танцовщица тяжело переживает из-за состояния здоровья папы и отмечает, что всегда рядом и окажет ему помощь в любой момент. Многие подписчики Анастасии Волочковой положительно отнеслись к публикации балерины. В комментариях они выразили поддержку своей любимице и пожелали здоровья ей и отцу.

Однако злые языки усомнились в искренности Анастасии Волочковой. По их мнению, она должна перевезти больного отца к себе домой и обеспечить ему надлежащий уход, а все ее "заботливые" действия в отношении родного человека заключаются лишь в публикации фотографий.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 17:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые обнаружили тайное значение тонкой талии
Экс-участница «Дома-2» Либерж Кпадону из-за
Версия: «Керченский стрелок» изготовил бомбу из
Дочь Брюса Уиллиса раскритиковали за неудачный
Валентин Коробков сообщил, что Дениса Лебедева и
Анастасия Волочкова опубликовала трогательный
Учёные выяснили, почему некоторые виды онкологии
Huawei выпустит складные смартфоны с 5G для
Ford дополнительно выпускает 350 купе Ford GT 67
Наталья Рудова в Instagram похвасталась покупкой
Ксения Собчак случайно рассказала, что уже
«Керченский стрелок» хранил в доме сейф для оружия
Эксперты: Компьютеры Samsung более надежные, чем
"Не гламурное фото": Анна Хилькевич с
Asus планирует выпустить новую видеокарту Radeon
В Казахстане врач не принял ребёнка из-за
В России смартфон Samsung Galaxy S8+ подешевел в
Актер Никита Панфилов крестил свою трехмесячную
Учёные: Долгое воздержание от похода в туалет
В Apple открылись продажи USB-C зарядок для Watch
В Соединённых Штатах женщине "нарастили" часть
Hennessey Performance завершило серию Heritage
Александр Кокорин считает нахождение под стражей
Сергей Прокудин: «Русская школа пластической
Компания Ulefone показала новые смартфоны -
Ольгу Бузову «создали» власти для сокрытия
Родственники пострадавших в Керчи более 580 раз
Ученые слушают «пение» шельфового ледника в
Звезду "Дома-2" Евгению Феофилактову поздравляют
Официально представлена индийская версия
Просмотреть все новости