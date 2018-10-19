Анастасия Волочкова опубликовала трогательный пост благодарности больному отцу





Отцу балерины Юрию Федоровичу Волочкову 71 год. В прошлом он известный спортсмен, чемпион СССР по настольному теннису 1983 года. Из-за перенесенного двойного инсульта он не разговаривает и почти не двигается.Анастасия Волочкова старается навещать близкого человека, оказывать ему посильную помощь. 13-летняя дочь балерины также не обделяет дедушку вниманием и приезжает к нему в гости. Не забывает о нем и бывшая жена, мама Анастасии Волочковой, хотя супруги давно развелись.Сама же танцовщица тяжело переживает из-за состояния здоровья папы и отмечает, что всегда рядом и окажет ему помощь в любой момент. Многие подписчики Анастасии Волочковой положительно отнеслись к публикации балерины. В комментариях они выразили поддержку своей любимице и пожелали здоровья ей и отцу.Однако злые языки усомнились в искренности Анастасии Волочковой. По их мнению, она должна перевезти больного отца к себе домой и обеспечить ему надлежащий уход, а все ее "заботливые" действия в отношении родного человека заключаются лишь в публикации фотографий.