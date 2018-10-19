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Российскую армию обеспечат единой системой современной секретной цифровой связи

Российская армия получит единую систему современной секретной цифровой связи. Она в себе объединит все средства передачи информации, обеспечит взаимодействие всех существующих родов войск.

Российскую армию обеспечат единой системой современной секретной цифровой связи

Генерал-полковник Халил Арсланов, занимающий пост начальника Главного управления связи, заявил, что в ближайшее время в армии Российской Федерации появится ОАЦСС - объединённая автоматизированная цифровая система связи. Она будет построена на основе последних российских разработок в сфере современных цифровых средств радиорелейной, спутниковой, радио, тропосферной связи, цифровых систем передачи данных с использованием волоконно-оптических технологий.

Единая система связи обеспечивает передачу информации от пунктов управления стратегических звеньев до подвижных объектов тактических звеньев управления, включая также командиров отдельных подразделений. В целях обеспечения эффективной связи в бою, в новую систему будут включены радиостанции шестого поколения. Они смогут строить сети качественной когнитивной радиосвязи с повышенной пропускной способностью. Это также касается условий непреднамеренных и организованных помех.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:13

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