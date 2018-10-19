Учёные выяснили, почему некоторые виды онкологии поражают только молодых женщин





Специалисты утверждают, что поджелудочная железа может быть поражена несколькими формами рака, при этом одна из них наблюдается только у женщин, чаще в молодом возрасте. Выяснилось, что это заболевание имеет сходство со злокачественной опухолью, поражающей яичники. В процессе исследования эксперты выяснили, что у них одно происхождение – от эмбриональных клеток зародыша с неправильным развитием. Этот вид онкологии поражает женщин в возрасте 30-40 лет.В своём исследовании учёные выяснили, что данная разновидность онкологии случайно произошла в период эмбриональной жизни женщин. Проявиться болезнь может спустя несколько десятилетий под воздействием негативных факторов, например, курение. Опухоль может проявиться в зависимости от того, где эти клетки поселились.