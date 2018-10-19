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Учёные выяснили, почему некоторые виды онкологии поражают только молодых женщин

Учёным удалось выяснить причину, по которой некоторые вида онкологических опухолей поражают исключительно молодых женщин. Результаты исследований опубликовало издание Eurekalert.

Учёные выяснили, почему некоторые виды онкологии поражают только молодых женщин

Специалисты утверждают, что поджелудочная железа может быть поражена несколькими формами рака, при этом одна из них наблюдается только у женщин, чаще в молодом возрасте. Выяснилось, что это заболевание имеет сходство со злокачественной опухолью, поражающей яичники. В процессе исследования эксперты выяснили, что у них одно происхождение – от эмбриональных клеток зародыша с неправильным развитием. Этот вид онкологии поражает женщин в возрасте 30-40 лет.

В своём исследовании учёные выяснили, что данная разновидность онкологии случайно произошла в период эмбриональной жизни женщин. Проявиться болезнь может спустя несколько десятилетий под воздействием негативных факторов, например, курение. Опухоль может проявиться в зависимости от того, где эти клетки поселились.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 17:00

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