Ford дополнительно выпускает 350 купе Ford GT 67 Heritage новой генерации





Тогда же открыли предварительный заказ. Им воспользовалось свыше 6500 заинтересованных клиентов. Такое количество заявок оказалось в данном случае полной неожиданностью для американской компании. Вследствие этого объявили про выход ограниченной дополнительной серии современного суперкара. Для заказа она будет доступна с 1.11.2018 по 1.12 2018 года. Директором Ford Performance было заявлено, что на дальнейшее возможен дополнительный выпуск современных новых авто, если не начнёт падать спрос.Новую версию Ford GT 67 Heritage оборудовали бензиновым 6-цилиндровым 3,5-литровым «атмосферником» 655 л.с. Такой мощный силовой агрегат позволяет спортивному купе осуществлять разгон до первой сотни за 3 сек. При этом авто может разгоняться до 345 км/час.