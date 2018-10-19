В Москве у молодого парня врачи вырезали органы, чем привлекли внимание СК РФ
В Следственном комитете РФ сообщили, что в Москве у умершего молодого парня врачи вырезали органы без согласия родственников. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела о халатности, о чем сообщает официальный портал столичного управления ведомства.
Молодой человек 1996 года рождения скончался в результате ДТП. В больницу его доставили с тяжелой черепно-мозговой травмой. Он впал в кому, а через пять дней скончался. После похорон родственникам парня выдали документ, согласно которому у него изъяли сердце, почки, фрагмента селезенки и печени. Процедура трансплантации произошла за несколько дней до вскрытия, что считается серьезным нарушением. Куда были направлены органы, не сообщается.
Отмечается, что в 2014 году произошел аналогичный случай, когда медики изъяли органы у 19-летней девушки без согласия родственников. Но инициированный ими суд был проигран. Выяснилось, что в подобных случаях родным необходимо заранее писать заявление об отказе от посмертного донорства согласно требованиям закона «О трансплантации органов и тканей человека».
Молодой человек 1996 года рождения скончался в результате ДТП. В больницу его доставили с тяжелой черепно-мозговой травмой. Он впал в кому, а через пять дней скончался. После похорон родственникам парня выдали документ, согласно которому у него изъяли сердце, почки, фрагмента селезенки и печени. Процедура трансплантации произошла за несколько дней до вскрытия, что считается серьезным нарушением. Куда были направлены органы, не сообщается.
Отмечается, что в 2014 году произошел аналогичный случай, когда медики изъяли органы у 19-летней девушки без согласия родственников. Но инициированный ими суд был проигран. Выяснилось, что в подобных случаях родным необходимо заранее писать заявление об отказе от посмертного донорства согласно требованиям закона «О трансплантации органов и тканей человека».
Общество
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 13:24