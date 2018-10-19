Александра Шева и Виктор Шароваров задумались о возвращении на телепроект «Дом-2»

«А вспомни сколько мы всего с тобой пережили, сколько людей не верили в нас, в нашу любовь, но несмотря на все то, что мы с тобой прошли и какие эмоции мы испытали, мы все равно вместе. Я безумно люблю тебя, спасибо тебе за то, что ты рядом всегда. Друзья, хотели бы вы видеть нашу пару на проекте?», - написала Шева на своей странице в Instagram.





Сейчас ребята вместе снимают квартиру в Москве, записывают совместные ролики и рассказывают о безграничной любви, однако многие зрители реалити-шоу не верят в их искренность.Напомним, что Саша покинула периметр после того, как Витя, с которым она строила отношения, узнал о том, что она продолжительное время переписывалась со своим экс-избранником Араем Чобаняном и признавалась ему в чувствах. Тогда девушка слезно умоляла молодого человека простить ее, заявляя, что очень любит, но тот не хотел ничего слышать, и ей пришлось уйти за ворота.Многие были уверены, что Шева продолжит добиваться Шароварова даже за пределами телестройки, но вместо этого она переехала жить к Араю Чобаняну и занялась «тюнингом» своей внешности.Несколько месяцев бывшая звезда телестройки жила с Араем, утверждая, что между ними нет ничего, кроме дружеского общения, пока периметр не покинул и сам Витя после громкого скандала с издевательством над щенком Сейшиком.По словам ребят, в Москве они случайно встретились на вечеринке у общих друзей, и между ними вспыхнула былая любовь и страсть. Постепенно они начали возобновлять общение друг с другом, а после и вовсе решили съехаться.А на днях стало известно о том, что Саша и Витя задумались о возвращении на телепроект «Дом-2» в качестве пары.