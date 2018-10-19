Наталья Рудова в Instagram похвасталась покупкой квартиры в Москве

Актриса кино Наталья Рудова не так давно опубликовала снимок в своем личном микроблоге Instagram, на котором изображено огромное окно и голые стены. Под постом она написала, что наконец-то ей удалось исполнить свою мечту и купить собственную квартиру в столице. По ее словам, из этого окна открывается вид «из мечты», но саму панораму показывать не стала, видимо, из соображений безопасности.Однако теперь для артистки во главе угла стал вопрос о ремонте нового жилища. С просьбой о помощи в этом деле она обратилась к своим многочисленным подписчикам, чтобы они посоветовали ей хороших дизайнеров интерьера, строителей и зеркальщиков. Многие читатели блога Рудовой искренне поздравили ее с исполнением мечты, и похвалили за упорство и терпение в достижении поставленных целей.