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Наталья Рудова в Instagram похвасталась покупкой квартиры в Москве

Известная благодаря телесериалу «Татьянин день» актриса Наталья Рудова опубликовала в своем блоге Instagram фотографию из своей новой квартиры в Москве, которую недавно купила. Поклонники поздравили артистку с исполнением мечты.

Наталья Рудова в Instagram похвасталась покупкой квартиры в Москве

Актриса кино Наталья Рудова не так давно опубликовала снимок в своем личном микроблоге Instagram, на котором изображено огромное окно и голые стены. Под постом она написала, что наконец-то ей удалось исполнить свою мечту и купить собственную квартиру в столице. По ее словам, из этого окна открывается вид «из мечты», но саму панораму показывать не стала, видимо, из соображений безопасности.

Однако теперь для артистки во главе угла стал вопрос о ремонте нового жилища. С просьбой о помощи в этом деле она обратилась к своим многочисленным подписчикам, чтобы они посоветовали ей хороших дизайнеров интерьера, строителей и зеркальщиков. Многие читатели блога Рудовой искренне поздравили ее с исполнением мечты, и похвалили за упорство и терпение в достижении поставленных целей.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:30

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